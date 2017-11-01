Семья с 1,5-годовалым ребенком погибла при пожаре на Алтае

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Новосибирск, 1 ноября. Трагедия, в которой погибли три человека, произошла минувшей ночью в селе Плотава в Алтайском крае.

Как сообщает источник Федерального агентства новостей, загорелся частный дом. Прибывшие на место пожарные справились с огнем за 40 минут. В ходе тушения были обнаружены тела двух взрослых и ребенка.

Установлено, что в огне погибли 56-летний мужчина, его 40-летня супруга и их 1,5-годовалая дочь. Все трое, по предварительным данным, отравились угарным газом.

В настоящее время устанавливаются причины пожара. Одна из версий – замыкание электропроводки на веранде.

По факту возгорания возбуждено дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».