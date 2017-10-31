Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Россияне могут остаться без системы «все включено» в Турции
Происшествия
Массовое ДТП в Новосибирске: столкнулись шесть иномарок
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Массовое ДТП в Новосибирске: столкнулись шесть иномарок

    20:42  31 Октября 2017
    60

    Массовое ДТП в Новосибирске: столкнулись шесть иномарок

    Новосибирск, 31 октября. Массовое дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня вечером в Новосибирске.

    По информации пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области, автомобильное происшествие произошло во вторник, 31 октября, около семи часов вечера недалеко от «Сибирского Молла» на улице Кошурникова. По предварительной информации известно, что в ДТП попали шесть иномарок: два Renault Logan, Toyota Camry Gracia, Toyota Vitz, Honda Fit и KIA Rio. Пострадавших в ДТП нет. В ведомстве пояснили:

    «Изначально было ДТП, приехали аваркомы, а потом в них въехал еще один автомобиль, пока они оформляли первую аварию».

    Автор: Ксения Пудовкина
    #дтп #новосибирск
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сын Арсена Авакова пропал по пути из НАБУ в Соломенский суд Киева

        Сын Арсена Авакова пропал по пути из НАБУ в Соломенский суд Киева

        21:08   31 Октября 2017
        60
        Россельхознадзор разрешил ввоз томатов в Россию с трех турецких предприятий

        Россельхознадзор разрешил ввоз томатов в Россию с трех турецких предприятий

        19:47   31 Октября 2017
        47
        Госдума возьмет под контроль сборщиков биоматериала россиян

        Госдума возьмет под контроль сборщиков биоматериала россиян

        18:44   31 Октября 2017
        967
        Подлодка «Великий Новгород» нанесла залповый удар «Калибрами» по объектам ИГ в Дейр эз-Зоре

        Подлодка «Великий Новгород» нанесла залповый удар «Калибрами» по объектам ИГ в Дейр эз-Зоре

        17:43   31 Октября 2017
        1057