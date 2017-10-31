Массовое ДТП в Новосибирске: столкнулись шесть иномарок

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Новосибирск, 31 октября. Массовое дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня вечером в Новосибирске.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области, автомобильное происшествие произошло во вторник, 31 октября, около семи часов вечера недалеко от «Сибирского Молла» на улице Кошурникова. По предварительной информации известно, что в ДТП попали шесть иномарок: два Renault Logan, Toyota Camry Gracia, Toyota Vitz, Honda Fit и KIA Rio. Пострадавших в ДТП нет. В ведомстве пояснили: