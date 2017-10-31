Защита экс-губернатора Новосибирской области подала апелляцию на решение суда

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Новосибирск, 31 октября. Юрист Василия Юрченко, экс-губернатора Новосибирской области, Игорь Шурпик подал апелляцию на приговор суда.

Бывшего главу области 20 октября суд приговорил к трем годам лишения свободы условно за превышении должностных полномочий. Юрист запросил документы судебного заседания и текст приговора в среду, 25 октября, но получил протоколы только в пятницу, 27 октября, сообщает ТАСС. Шурпик заявил:

«Было принято решение обращаться с апелляционной жалобой несмотря на то, что полный текст я не видел. Формальный срок истекал 30 числа, чтобы его соблюсти, я отправил жалобу по почте и попросил также выдать мне полный текст и протокол судебного заседания».

В Центральном районном суде города во вторник, 31 октября, уточнили, что к настоящему времени апелляции к приговору к ним еще не поступали.