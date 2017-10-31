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Защита экс-губернатора Новосибирской области подала апелляцию на решение суда
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    Защита экс-губернатора Новосибирской области подала апелляцию на решение суда

    12:34  31 Октября 2017  /обновлено: 12:35  31 Октября 2017
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    Защита экс-губернатора Новосибирской области подала апелляцию на решение суда

    Новосибирск, 31 октября. Юрист Василия Юрченко, экс-губернатора Новосибирской области, Игорь Шурпик подал апелляцию на приговор суда.

    Бывшего главу области 20 октября суд приговорил к трем годам лишения свободы условно за превышении должностных полномочий. Юрист запросил документы судебного заседания и текст приговора в среду, 25 октября, но получил протоколы только в пятницу, 27 октября, сообщает ТАСС. Шурпик заявил:

    «Было принято решение обращаться с апелляционной жалобой несмотря на то, что полный текст я не видел. Формальный срок истекал 30 числа, чтобы его соблюсти, я отправил жалобу по почте и попросил также выдать мне полный текст и протокол судебного заседания».

    В Центральном районном суде города во вторник, 31 октября, уточнили, что к настоящему времени апелляции к приговору к ним еще не поступали.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #новосибирск
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