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Сотрудник МЧС пропал без вести в Новосибирске
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    Сотрудник МЧС пропал без вести в Новосибирске

    11:42  31 Октября 2017  /обновлено: 11:42  31 Октября 2017
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    Сотрудник МЧС пропал без вести в Новосибирске

    Новосибирск, 31 октября. Житель Новосибирска пропал без вести четыре дня назад.

    Мужчина ушел из дома в субботу, 28 октября, и до сих пор о его местонахождении ничего неизвестно, 42-летний Константин Смородинцев исчез около половины девятого вечера в районе Димитровского моста на берегу Оби, где находится стоянка пожарного катера.

    Мужчина служит в МЧС, на момент пропажи был в именной тёмно-синей форме ведомства. Кроме этого, на пропавшем были темно-синяя кофта, темно-синие штаны, на ногах сланцы. Рост мужчины составляет 184 сантиметра, плотное телосложение, темные волосы и короткая стрижка.

    Родственники и волонтеры просят всех, кто владеет информацией о настоящем местонахождении пропавшего, звонить по телефонам 02 или 102.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #мчс #новосибирск #поиски #пропажа
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