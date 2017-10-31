Свалки вблизи аэропорта «Толмачево» в Новосибирске угрожают безопасности полетов

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Новосибирск, 31 октября. Несанкционированные свалки в селах Новосибирской области создают угрозу безопасности полетов, сообщила транспортная прокуратура и Ространснадзор.

По информации, полученной во вторник от пресс-службы Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, два полигона твердых бытовых отходов в селах Криводановка и Прокудское несогласованны с АО «Аэропорт Толмачево». Свалки находятся на расстоянии менее 15 километров от аэродрома, что представляет угрозу безопасности воздушного движения из-за большого скопления птиц.

Владельцы несанкционированных полигонов бытовых отходов привлечены к административной ответственности и оштрафованы на 60 тысяч рублей. Проверку проводила Новосибирская транспортная прокуратура и специалисты Управления госавианадзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Сибирскому федеральному округу Ространснадзора.