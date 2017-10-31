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В Новосибирске построят завод по производству деталей для авиастроения
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    В Новосибирске построят завод по производству деталей для авиастроения

    7:25  31 Октября 2017
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    В Новосибирске построят завод по производству деталей для авиастроения

    Новосибирск, 31 октября. В Советском районе Новосибирска построят завод, который позволит российским компаниям отказаться от покупки деталей для самолетов в Германии. Об этом сообщает электронное издание Sibnet Info.

    Готовую продукцию завода будут закупать предприятия авиастроительной отрасли, в том числе завод имени Чкалова в Новосибирске. В настоящее время предприятие использует комплектующие из Германии, так как до сих пор в России не производились  в необходимых количествах нужные для завода детали, сообщает издание. Появление нового производства в Новосибирске позволит решить проблему зависимости завода от иностранной продукции.

    Автор: Алексей Громов
    #новосибирск #завод #авиастроение
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