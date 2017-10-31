Вандала, разрисовавшего плакат с Лениным, задержали в Новосибирске

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Новосибирск, 31 октября. Полицейские задержали жителя Новосибирска, который испортил плакат с изображением Владимира Ленина.

Как сообщают местные СМИ, вандал разрисовал баннер с вождем мировой революции на улице Кирова, пририсовав Ленину на голове рожки, и снабдив плакат надписью «воинство сатаны».

Поймали вандала во время порчи еще одного плаката на улице Гоголя. Жителя Новосибирска повязали в самый «разгар» его работы, когда он успел пририсовать рожки и свиной пятачок основателю советского государства.

