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Вандала, разрисовавшего плакат с Лениным, задержали в Новосибирске
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    Вандала, разрисовавшего плакат с Лениным, задержали в Новосибирске

    5:51  31 Октября 2017
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    Вандала, разрисовавшего плакат с Лениным, задержали в Новосибирске

    Новосибирск, 31 октября. Полицейские задержали жителя Новосибирска, который испортил плакат с изображением Владимира Ленина.

    Как сообщают местные СМИ, вандал разрисовал баннер с вождем мировой революции на улице Кирова, пририсовав Ленину на голове рожки, и снабдив плакат надписью «воинство сатаны».

    Поймали вандала во время порчи еще одного плаката на улице Гоголя. Жителя Новосибирска повязали в самый «разгар» его работы, когда он успел пририсовать рожки и свиной пятачок основателю советского государства.
     

    Автор: Константин Терехов
    #новосибирск #владимир ленин
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