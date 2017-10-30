Молодой житель Новосибирска получил на улице смертельный удар в спину

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Новосибирск, 30 октября. Тело молодого человека с ножевыми ранениями обнаружили в Новосибирске.

Как сообщает пресс-служба Главного Управления МВД по Новосибирской области, 18-летнего юношу в критическом состоянии обнаружили в Ленинском районе возле дома на улице Карла Маркса. На теле молодого человека были колото-резанные раны, сотрудники скорой помощи после прибытия попытались спасти потерпевшего, но вскоре он скончался от несовместимых с жизнью травм.

В настоящее время следствие возбудило уголовное дело по статье «Убийство», сотрудники охраны правопорядка выясняют все обстоятельства трагедии, определяют круг подозреваемых, разыскивают тех, кто мог быть причастен к убийству.