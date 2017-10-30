Skoda сбила семилетнего мальчика на пешеходном переходе в Новосибирске

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Новосибирск, 30 октября. Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня в Новосибирске, пострадал семилетний ребенок.

Как сообщает Политэксперт, страшное происшествие случилось в понедельник, 30 октября, на перекрестке Гурьевской и Толстого. Легковой автомобиль марки Skoda, водитель которого не смог справиться с управлением ввиду высокой скорости, сбил семилетнего ребенка, вышедшего на нерегулируемый пешеходный переход.

Сотрудники скорой помощи прибыли на место происшествия, после осмотра пострадавшего мальчика, они отметили, что юный пешеход избежал серьезных травм и повреждений. В настоящий момент по факту ДТП органы правопорядка проводят проверку и опрашивают очевидцев происшествия. После проверки будет принято процессуальное решение.