Полиция Новосибирска ищет ушедшего из дома подростка

В Избранное

Новосибирск, 30 октября. Подросток пропал в Новосибирске, полиция объявила поиски мальчика.

Как сообщают в ГУ МВД по Новосибирской области, пятнадцатилетний Даниил Ковалев пропал в Кировском районе три дня назад. Мальчик ушел из дома в субботу, 28 октября, и до сих пор информации о его местонахождении нет. Подросток худощавого телосложения, глаза зеленого цвета, волосы темно-русые, короткая стрижка с длинной челкой. На вид пропавшему мальчику 15-16 лет, рост 175 сантиметров. Во время того, как уходил из дома, на подростке были темно-серая куртка, кофта темно-синего цвета, брюки черного цвета, кроссовки бирюзового цвета с надписью Nike.

Сотрудники полиции просят всех тех, кому известна какая-либо информация о настоящем местонахождении мальчика, звонить по телефонам: 232-16-02, 232-15-69.