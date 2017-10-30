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Новости Сирии
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Общество
Полиция Новосибирска ищет ушедшего из дома подростка
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    Полиция Новосибирска ищет ушедшего из дома подростка

    9:50  30 Октября 2017
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    Полиция Новосибирска ищет ушедшего из дома подростка

    Новосибирск, 30 октября. Подросток пропал в Новосибирске, полиция объявила поиски мальчика.

    Как сообщают в ГУ МВД по Новосибирской области, пятнадцатилетний Даниил Ковалев пропал в Кировском районе три дня назад. Мальчик ушел из дома в субботу, 28 октября, и до сих пор информации о его местонахождении нет. Подросток худощавого телосложения, глаза зеленого цвета, волосы темно-русые, короткая стрижка с длинной челкой. На вид пропавшему мальчику 15-16 лет, рост 175 сантиметров. Во время того, как уходил из дома, на подростке были темно-серая куртка, кофта темно-синего цвета, брюки черного цвета, кроссовки бирюзового цвета с надписью Nike.

    Сотрудники полиции просят всех тех, кому известна какая-либо информация о настоящем местонахождении мальчика, звонить по телефонам: 232-16-02, 232-15-69.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #новосибирск #поиски
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