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Происшествия
Водители Новосибирска встали в крупной пробке из-за нарушителей ПДД
Происшествия
Водители Новосибирска встали в крупной пробке из-за нарушителей ПДД
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    Водители Новосибирска встали в крупной пробке из-за нарушителей ПДД

    7:26  30 Октября 2017
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    Водители Новосибирска встали в крупной пробке из-за нарушителей ПДД

    Новосибирск, 30 октября. Понедельник в Октябрьском районе и на Коммунальном мосту Новосибирска образовались крупные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Пробки».

    Отмечается, что причиной заторов в семь баллов на дорогах стал обрыв провода троллейбусной линии на улице Восход.

    Улица Кирова стояла в пробке в обе стороны. Отмечается, что заторы на дорогах усугубили те водители, которые пытались объехать затор, поворачивая налево на Восход. Они перегораживали проезжую часть для встречного потока.

    Водители Новосибирска встали в крупной пробке из-за нарушителей ПДД

    Автор: Алия Садыкова
    #новосибирск #пробка
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