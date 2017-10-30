Водители Новосибирска встали в крупной пробке из-за нарушителей ПДД

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Новосибирск, 30 октября. Понедельник в Октябрьском районе и на Коммунальном мосту Новосибирска образовались крупные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Пробки».

Отмечается, что причиной заторов в семь баллов на дорогах стал обрыв провода троллейбусной линии на улице Восход.

Улица Кирова стояла в пробке в обе стороны. Отмечается, что заторы на дорогах усугубили те водители, которые пытались объехать затор, поворачивая налево на Восход. Они перегораживали проезжую часть для встречного потока.