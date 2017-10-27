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Политика
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Иномарку после столкновения с «Ладой» отбросило на пешехода в Новосибирске
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    Иномарку после столкновения с «Ладой» отбросило на пешехода в Новосибирске

    18:29  27 Октября 2017
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    Иномарку после столкновения с «Ладой» отбросило на пешехода в Новосибирске

    Новосибирск, 27 октября. Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня в Новосибирске: автомобиль после столкновения с иномаркой наехал на пешехода и протаранил дорожный знак.

    По информации от очевидцев, автомобильная авария произошла на пересечении улиц Фрунзе и Семьи Шамшиных. Отечественный автомобиль марки «Лада» двигался со стороны улицы Гоголя, в свою очередь, иномарка Hyundai Solaris ехала по Фрунзе со стороны улицы Ольги Жилиной. На перекрестке автомобили столкнулись, от сильного удара иномарка вылетела на пешеходный переход, где сбила человека, переходившего дорогу. После чего автомобиль врезался в дорожный знак и влетел на тротуар.

    В настоящее время на месте автомобильной аварии находятся сотрудники охраны правопорядка, пострадавший пешеход доставлен в больницу.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #дтп #авария #новосибирск
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