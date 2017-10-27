Стало известно, зачем вертолеты с тепловизором будут летать над Новосибирском

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Новосибирск, 27 октября. Вертолеты поднимутся над Новосибирском для проведения тепловизионных аэрофотосъемок.

По информации пресс-службы компании «СИБЭКО», специалисты на вертолетах Ми-8 проведут тепловизионные аэрофотосъемки инженерных сетей Новосибирска. Работы планируются провести в период с 28 октября по 5 ноября, курсировать вертолеты будут над всеми районами города и поселками Новомарусино и Криводановка.

Известно, что полеты будут проводиться в вечернее и ночное время суток, когда тепловизор работает наиболее эффективно. Таким образом, специалисты смогут определить скрытые дефекты на тепловых сетях.

Напомним, серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло в Новосибирске: иномарка наехала на людей, стоящих на остановке общественного транспорта, один человек скончался.