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«Волга» сбила лошадь и влетела в грузовик под Новосибирском, есть жертвы
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    «Волга» сбила лошадь и влетела в грузовик под Новосибирском, есть жертвы

    9:16  27 Октября 2017
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    «Волга» сбила лошадь и влетела в грузовик под Новосибирском, есть жертвы

    Новосибирск, 27 октября. Дорожно-транспортное происшествие  участием легкового автомобиля, грузовика и лошади произошло сегодня утром в Новосибирской области.

    Как сообщает Политэксперт со ссылкой на правоохранительные органы региона, авария случилась в пятницу, 27 октября, около половины шестого утра в Чулымском районе на 1348 километре трассы Р-254.

    Отечественный автомобиль марки «Волга» двигался по автотрассе, в это время на проезжей части находилась лошадь, легковое авто допустило наезд на животное, после чего вылетело на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовиком. Водитель отечественной машины получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи. В настоящее время Госавтоинспекция проводит проверку по факту смертельного ДТП, сотрудники охраны правопорядка выясняют все обстоятельства и причины страшной аварии.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #дтп #авария #новосибирск
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