Иномарка влетела в автобусную остановку в Новосибирске, есть жертвы

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Новосибирск, 26 октября. Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло накануне вечером в Новосибирске: иномарка наехала на людей, стоящих на остановке общественного транспорта, один человек скончался.

По информации МВД по Новосибирской области, автомобильная авария случилась в среду, 25 октября, на Бердском шоссе около 19.50 часов вечера. Автомобиль марки Honda Integra, водитель которого не справился с управлением, протаранил автобусную остановку «Клиника Мешалкина». По сообщениям от очевидцев, водитель не справился с управлением после того, как попытался избежать столкновения с выезжавшей на шоссе с парковочного места машиной.

Два человека пострадали: один человек получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте, другой — в тяжелом состоянии доставлен в медицинское учреждение.