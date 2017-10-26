Жених обокрал тамаду на собственной свадьбе в Новосибирске

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Новосибирск, 26 октября. Житель Новосибирска обокрал тамаду на собственной свадьбе, мужчина по решению суда выплатить штраф.

По информации пресс-службы региональной прокуратуры, инцидент произошел 6 августа 2016 года. Мужчина тайно похитил сумку тамады, которая работала ведущей на его собственной свадьбе. В сумке находились личные вещи женщины и финансовое вознаграждение, которое передала невеста на оплату услуг ведущего свадебного торжества. Региональная прокуратура отмечает:

«Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, он тайно похитил сумку потерпевшей с ее личными вещами и денежными средствами в размере 29 тыс. рублей, преданными ей невестой на оплату услуг ведущего свадебного торжества».

Суд признал мужчину виновным и обязал его выплатить ведущей торжества штраф в размере 80 тысяч рублей.