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Политика
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Общество
Жених обокрал тамаду на собственной свадьбе в Новосибирске
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    Жених обокрал тамаду на собственной свадьбе в Новосибирске

    16:54  26 Октября 2017
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    Жених обокрал тамаду на собственной свадьбе в Новосибирске

    Новосибирск, 26 октября. Житель Новосибирска обокрал тамаду на собственной свадьбе, мужчина по решению суда выплатить штраф.

    По информации пресс-службы региональной прокуратуры, инцидент произошел 6 августа 2016 года. Мужчина тайно похитил сумку тамады, которая работала ведущей на его собственной свадьбе. В сумке находились личные вещи женщины и финансовое вознаграждение, которое передала невеста на оплату услуг ведущего свадебного торжества. Региональная прокуратура отмечает:

    «Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, он тайно похитил сумку потерпевшей с ее личными вещами и денежными средствами в размере 29 тыс. рублей, преданными ей невестой на оплату услуг ведущего свадебного торжества».

    Суд признал мужчину виновным и обязал его выплатить ведущей торжества штраф в размере 80 тысяч рублей.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #новосибирск
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