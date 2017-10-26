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Новосибирский аэропорт эвакуирован из-за сообщения о минировании
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    Новосибирский аэропорт эвакуирован из-за сообщения о минировании

    9:42  26 Октября 2017
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    Новосибирский аэропорт эвакуирован из-за сообщения о минировании

    Новосибирск, 26 октября. Сотрудников и пассажиров воздушной гавани «Толмачево» в Новосибирске в четверг эвакуировали из-за анонимного звонка о минировании. Об этом сообщил представитель пресс-службы аэропорта.

    По словам источника, неизвестный позвонил в аэропорт и сообщил о заложенной в здании бомбе. На данный момент все пассажиры и сотрудники воздушной гавани эвакуированы. На место прибыли сотрудники экстренных служб.

    Новосибирский аэропорт эвакуирован из-за сообщения о минировании

    «Проводятся оперативные мероприятия», — уточнил источник.

    Об отмене или переносе рейсов на данный момент не сообщается. Согласно данным онлайн-табло аэропорта, задержанных рейсов нет. 

    Автор: Дана Балан
    #новосибирск #минирование #аэропорт #толмачево
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