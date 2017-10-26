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Сибиряк обокрал тамаду на собственной свадьбе
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    Сибиряк обокрал тамаду на собственной свадьбе

    9:03  26 Октября 2017
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    Сибиряк обокрал тамаду на собственной свадьбе

    Новосибирск, 26 октября. Суд в Новосибирске рассмотрел дело 28-летнего Александра Федорова, который обокрал тамаду на своей собственной свадьбе. Мужчина стащил оставленную без присмотра сумочку тамады во время празднования в новосибирском летнем кафе «Гринвич».

    «Федоров признан виновным в тайном хищении чужого имущества с причинением значительного ущерба потерпевшей», — указано в сообщении суда.

    Преступление жених совершил во время празднования свадьбы в начале августа. В сумке, которая висела на стуле в кафе, находились 29 тысяч рублей, которые невеста Федорова передала организатору торжества. Вычислили вора быстро — свадьба была в результате испорчена, поскольку похищенные деньги были найдены прямо во время торжества.

    Сибиряк обокрал тамаду на собственной свадьбе

    Суд приговорил воришку-жениха к штрафу в 80 тысяч рублей. При этом осужденный не согласился с приговором, считая себя невиновным, однако судебная коллегия отклонила его доводы.

    Автор: Валентин Меликов
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