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Первый снег спровоцировал 9-балльные пробки в Новосибирске
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    Первый снег спровоцировал 9-балльные пробки в Новосибирске

    8:38  25 Октября 2017
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    Первый снег спровоцировал 9-балльные пробки в Новосибирске

    Новосибирск, 25 октября. Cнег, выпавший в Новосибирске в ночь на среду, парализовал движение на дорогах столицы Сибири до 9 баллов.

    Синоптики сообщают, что на данный момент высота снега составляет порядка 1-3 см, но в течение дня возможно нарастание снежного покрова. Снег прекратится только 27 октября, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин. Он добавил, что 28 октября ожидается потепление и дождь.

     

     

    Еще вчера в Новосибирске температура воздуха достигала 6-9 градусов тепла. Ягудин отметил, что подобные перепады температур являются нормой для октября.

    Выпавший снег осложнил ситуацию на дорогах в утренний час пик. По данным сервиса Яндекс.Пробки, загруженность дорог оценивалась в девять баллов. Очевидцы в соцсетях сообщают о множестве мелких ДТП, спровоцированных гололедом.

     

     

    ⠀⠀⠀⠀ ❄️С первым снегом, Новосибирск ⠀⠀⠀⠀ ????Как ощущения? Ответы пишите в комментарии

    Публикация от ????АФИША НОВОСИБИРСКА (@afishanovosibirsk)

     

     

    Доброе утро, Новосибирск! Автор фото: @vicktoria_buldakova Наш хештег #typicalnsk #novosibirsk #nsk #новосибирск #нск

    Публикация от Типичный Новосибирск (@typical_novosibirsk)

    Автор: Юлия Кошкина
    #новосибирск #дороги #снег #пробки
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