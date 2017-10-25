Первый снег спровоцировал 9-балльные пробки в Новосибирске

В Избранное

Новосибирск, 25 октября. Cнег, выпавший в Новосибирске в ночь на среду, парализовал движение на дорогах столицы Сибири до 9 баллов.

Синоптики сообщают, что на данный момент высота снега составляет порядка 1-3 см, но в течение дня возможно нарастание снежного покрова. Снег прекратится только 27 октября, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин. Он добавил, что 28 октября ожидается потепление и дождь.

Еще вчера в Новосибирске температура воздуха достигала 6-9 градусов тепла. Ягудин отметил, что подобные перепады температур являются нормой для октября.

Выпавший снег осложнил ситуацию на дорогах в утренний час пик. По данным сервиса Яндекс.Пробки, загруженность дорог оценивалась в девять баллов. Очевидцы в соцсетях сообщают о множестве мелких ДТП, спровоцированных гололедом.