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Кассира «Бинбанка» за хищение 4 млн рублей на лечение ребенка осудили условно
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    Кассира «Бинбанка» за хищение 4 млн рублей на лечение ребенка осудили условно

    2:03  24 Октября 2017
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    Кассира «Бинбанка» за хищение 4 млн рублей на лечение ребенка осудили условно

    Новосибирск, 24 октября. Суд в Новосибирской области приговорил к условному сроку кассира «Бинбанка», которая в период лечения больного ребенка тайно похитила более 4 млн рублей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

    По данным суда, в июне 2017 года в «Бинбанке» в ходе внеплановой ревизии выявили недостачу на 1 млн рублей. После проведения служебного расследования выяснилось, что сумма недостачи значительно превышает первые данные. 

    «Оказалось, что кассир втайне от старшего кассира, пользуясь ее доверием, изымала деньги из кассы», — говорится в сообщении прокуратуры.

    В суде установили, что 33-летняя кассир допофиса «Черепановский» за полгода смогла присвоить более 4 млн рублей.

    Женщина признала свою вину сразу после задержания. По ее словам, в начале ноября 2016 года она заменяла ушедшую в отпуск коллегу. В это время у нее возникли финансовые трудности из-за того, что необходимы были деньги на лечение ребенка. Тогда она решила брать деньги из сейфа, воспользовавшись тем, что на кассовом узле она была одна. 

    Кассира «Бинбанка» за хищение 4 млн рублей на лечение ребенка осудили условно

    Кассир рассказала, что собиралась вернуть со временем деньги в сейф. Однако суммы, которые она брала становились больше (доходило до 300 тыс. рублей). Вернуть такие деньги при зарплате в 15 тыс. рублей возможности не было. 

    Суд приговорил кассира к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

    Автор: Олеся Волкова
    #суд #хабаровск #преступление
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