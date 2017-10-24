Кассира «Бинбанка» за хищение 4 млн рублей на лечение ребенка осудили условно

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Новосибирск, 24 октября. Суд в Новосибирской области приговорил к условному сроку кассира «Бинбанка», которая в период лечения больного ребенка тайно похитила более 4 млн рублей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По данным суда, в июне 2017 года в «Бинбанке» в ходе внеплановой ревизии выявили недостачу на 1 млн рублей. После проведения служебного расследования выяснилось, что сумма недостачи значительно превышает первые данные.

«Оказалось, что кассир втайне от старшего кассира, пользуясь ее доверием, изымала деньги из кассы», — говорится в сообщении прокуратуры.

В суде установили, что 33-летняя кассир допофиса «Черепановский» за полгода смогла присвоить более 4 млн рублей.

Женщина признала свою вину сразу после задержания. По ее словам, в начале ноября 2016 года она заменяла ушедшую в отпуск коллегу. В это время у нее возникли финансовые трудности из-за того, что необходимы были деньги на лечение ребенка. Тогда она решила брать деньги из сейфа, воспользовавшись тем, что на кассовом узле она была одна.

Кассир рассказала, что собиралась вернуть со временем деньги в сейф. Однако суммы, которые она брала становились больше (доходило до 300 тыс. рублей). Вернуть такие деньги при зарплате в 15 тыс. рублей возможности не было.

Суд приговорил кассира к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.