«Сибирь» прервала серию неудач, выиграв у «Амура» со счетом 3:2

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Новосибирск, 20 октября. Хоккейный клуб «Сибирь» выиграл у хабаровского «Амура» со счетом 3:2, информирует официальный сайт Континентальной Хоккейной Лиги.

«Сибирь» прервала серию неудач. Подопечные Павла Зубова взяли игру под контроль с первой минуты. Шайбу в ворота «Амура» забросил Андрей Сигарев с передачи Николая Демидова. По окончании первого периода счет встречи стал 2:0. Во втором периоде игрой завладели хоккеисты «Амура» и сравняли счет. Судьба «Сибири» решилась на 15-й минуте третьего периода. С передачи Патрика Закриссона шайбу в ворота «Амура» забросил Андрей Сигарев.

Согласно статистике, больше штрафов получили хоккеисты «Сибири», в общей сложности спортсмены провели матч в меньшинстве 22 минуты, хоккеисты «Амура» — на 8 минут меньше.

На данный момент «Сибирь» занимает 10-ю строчку регулярного чемпионата конференции «Восток», у новосибирцев с «Амуром» одинаковое количество очков — 29.