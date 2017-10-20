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«Сибирь» прервала серию неудач, выиграв у «Амура» со счетом 3:2
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    «Сибирь» прервала серию неудач, выиграв у «Амура» со счетом 3:2

    19:51  20 Октября 2017
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    «Сибирь» прервала серию неудач, выиграв у «Амура» со счетом 3:2

    Новосибирск, 20 октября. Хоккейный клуб «Сибирь» выиграл у хабаровского «Амура» со счетом 3:2, информирует официальный сайт Континентальной Хоккейной Лиги.

    «Сибирь» прервала серию неудач. Подопечные Павла Зубова взяли игру под контроль с первой минуты. Шайбу в ворота «Амура» забросил Андрей Сигарев с передачи Николая Демидова. По окончании первого периода счет встречи стал 2:0. Во втором периоде игрой завладели хоккеисты «Амура» и сравняли счет. Судьба «Сибири» решилась на 15-й минуте третьего периода. С передачи Патрика Закриссона шайбу в ворота «Амура» забросил Андрей Сигарев.

    Согласно статистике, больше штрафов получили хоккеисты «Сибири», в общей сложности спортсмены провели матч в меньшинстве 22 минуты, хоккеисты «Амура» — на 8 минут меньше.

    На данный момент «Сибирь» занимает 10-ю строчку регулярного чемпионата конференции «Восток», у новосибирцев с «Амуром» одинаковое количество очков — 29.

    Автор: Дарья Смолина
    #новосибирск #хоккей #хабаровск #хк амур #хк сибирь
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