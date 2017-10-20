Внук Брежнева подал в суд за использование фото деда в рекламе авторучки

В Избранное

Новосибирск, 20 октября. Внук генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева обратился в суд Новосибирска с иском по поводу использования изображения его деда в рекламе.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Октябрьского районного суда Новосибирска, Андрей Брежнев требует взыскать с ООО «Тайм Презентс» «неосновательное обогащение» и компенсировать моральный вред. Сумма иска не называется.

Как пояснили местные СМИ, в декабре 2016 года на фасаде ЦУМа в Новосибирске был размещен баннер с изображением Леонида Брежнева и авторучки фирмы Parker. Подпись на рекламе гласила «Экономика должна быть экономной». Как уточняют журналисты, этот афоризм принадлежит Леониду Брежневу.

Заседание по делу назначено на 13 ноября.