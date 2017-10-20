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Общество
Внук Брежнева подал в суд за использование фото деда в рекламе авторучки
Общество
Внук Брежнева подал в суд за использование фото деда в рекламе авторучки
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    Внук Брежнева подал в суд за использование фото деда в рекламе авторучки

    10:56  20 Октября 2017
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    Внук Брежнева подал в суд за использование фото деда в рекламе авторучки

    Новосибирск, 20 октября. Внук генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева обратился в суд Новосибирска с иском по поводу использования изображения его деда в рекламе.

    Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Октябрьского районного суда Новосибирска, Андрей Брежнев требует взыскать с ООО «Тайм Презентс» «неосновательное обогащение» и компенсировать моральный вред. Сумма иска не называется.

    Как пояснили местные СМИ, в декабре 2016 года на фасаде ЦУМа в Новосибирске был размещен баннер с изображением Леонида Брежнева и авторучки фирмы Parker. Подпись на рекламе гласила «Экономика должна быть экономной». Как уточняют журналисты, этот афоризм принадлежит Леониду Брежневу.

    Заседание по делу назначено на 13 ноября. 

    Автор: Юлия Кошкина
    #суд #реклама #брежнев
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