Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Участники клуба «Валдай» готовятся к важному выступлению Путина в Сочи
Экономика
Цены на поддержанные автомобили в Новосибирске выросли на 20%
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Цены на поддержанные автомобили в Новосибирске выросли на 20%

    12:56  19 Октября 2017
    54

    Цены на поддержанные автомобили в Новосибирске выросли на 20%

    Новосибирск, 19 октября. Стоимость поддержанных автомобилей в Новосибирске возросла на 20%, в Красноярске — на 10%, сообщили аналитики  Avito.

    Специалисты провели исследование предпочтений покупателей автомобилей с пробегом. Они обратили внимание, что средняя стоимость поддержанного автомобиля в Новосибирске возросла на 20%. Стоимость таких машин в этом городе составляет порядка  579 тысяч рублей, что на 15% выше средней цены по России.

    Цены на поддержанные автомобили в Новосибирске выросли на 20%

    Средняя стоимость иномарки с проблем к Красноярске достигает 563 тысячи рублей, передает «Ньюинформ». Аналитики Avito выявили, что стоимость поддержанных машин в этом городе возросла на 10%. Чаще всего в Красноярске выставляют на продажу автомобили среднего класса. Впрочем, именно они и пользуются популярность у местных жителей при покупке.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #красноярск #новосибирск #автомобили #стоимость
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        «Киев, вставай!»: на что жалуются и к чему призывают лидеры нового Майдана

        «Киев, вставай!»: на что жалуются и к чему призывают лидеры нового Майдана

        13:18   19 Октября 2017
        406
        Толпа людей собралась на новый митинг у здания Рады

        Толпа людей собралась на новый митинг у здания Рады

        10:40   19 Октября 2017
        970
        КНДР пригрозила США «невероятным и неожиданным» ударом

        КНДР пригрозила США «невероятным и неожиданным» ударом

        7:16   19 Октября 2017
        452
        Канадский «Закон Магнитского» противоречит здравому смыслу – посольство РФ

        Канадский «Закон Магнитского» противоречит здравому смыслу – посольство РФ

        1:39   19 Октября 2017
        462