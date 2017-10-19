Цены на поддержанные автомобили в Новосибирске выросли на 20%

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Новосибирск, 19 октября. Стоимость поддержанных автомобилей в Новосибирске возросла на 20%, в Красноярске — на 10%, сообщили аналитики Avito.

Специалисты провели исследование предпочтений покупателей автомобилей с пробегом. Они обратили внимание, что средняя стоимость поддержанного автомобиля в Новосибирске возросла на 20%. Стоимость таких машин в этом городе составляет порядка 579 тысяч рублей, что на 15% выше средней цены по России.

Средняя стоимость иномарки с проблем к Красноярске достигает 563 тысячи рублей, передает «Ньюинформ». Аналитики Avito выявили, что стоимость поддержанных машин в этом городе возросла на 10%. Чаще всего в Красноярске выставляют на продажу автомобили среднего класса. Впрочем, именно они и пользуются популярность у местных жителей при покупке.