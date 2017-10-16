Из горящего дома в Левобережье Новосибирска эвакуировали 20 человек

В Избранное

Новосибирск, 16 октября. В Левобережье Новосибирска вечером в воскресенье сгорела квартира.

Как сообщает Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54», возгорание произошло в жилом доме. Загорелось строение по улице Стартовой. Отмечается, что огонь вспыхнул в квартире на третьем этаже.

По словам очевидцев, пожарная машина не могла какое-то время подъехать к зданию из-за забора. Спасатели эвакуировали из горящего здания 20 человек.

Информации о пострадавших и жертвах нет.