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Из горящего дома в Левобережье Новосибирска эвакуировали 20 человек
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    Из горящего дома в Левобережье Новосибирска эвакуировали 20 человек

    6:45  16 Октября 2017
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    Из горящего дома в Левобережье Новосибирска эвакуировали 20 человек

    Новосибирск, 16 октября. В Левобережье Новосибирска вечером в воскресенье сгорела квартира.

    Как сообщает Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54», возгорание произошло в жилом доме. Загорелось строение по улице Стартовой. Отмечается, что огонь вспыхнул в квартире на третьем этаже.

    По словам очевидцев, пожарная машина не могла какое-то время подъехать к зданию из-за забора. Спасатели эвакуировали из горящего здания 20 человек.

    Информации о пострадавших и жертвах нет.

    Из горящего дома в Левобережье Новосибирска эвакуировали 20 человек

    Автор: Алия Садыкова
    #пожар #новосибирск #левобережье
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