В лобовом столкновении иномарок в Новосибирске погибли два человека

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Новосибирск, 13 октября. Жуткое ДТП, унесшее жизни двух человек, произошло днем 13 октября, об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Новосибирской области.

Участниками аварии стали два автомобиля: минивэн Toyota Ipsum и седан Nissan Cefiro. Произошло лобовое столкновение. Погибшие — водитель седана и пассажирка «Toyota». Водитель минивэна с тяжелыми травмами доставлен в больницу. Обстоятельства происшествия выясняются.

Отметим, что на данный момент движение на участке по улице Жуковского около остановки «30 лет Октября» затруднено.