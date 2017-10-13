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В лобовом столкновении иномарок в Новосибирске погибли два человека
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    В лобовом столкновении иномарок в Новосибирске погибли два человека

    15:48  13 Октября 2017
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    В лобовом столкновении в Новосибирске погибли два человека

    Новосибирск, 13 октября. Жуткое ДТП, унесшее жизни двух человек, произошло днем 13 октября, об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Новосибирской области.

    Участниками аварии стали два автомобиля: минивэн Toyota Ipsum и седан Nissan Cefiro. Произошло лобовое столкновение. Погибшие — водитель седана и пассажирка «Toyota». Водитель минивэна с тяжелыми травмами доставлен в больницу. Обстоятельства происшествия выясняются.

    Отметим, что на данный момент движение на участке по улице Жуковского около остановки «30 лет Октября» затруднено.

    Автор: Дарья Смолина
    #дтп #авария #новосибирск
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