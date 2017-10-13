Новосибирский чиновник обвиняется в хищении 1,4 млн рублей

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Новосибирск, 13 октября. Уголовное дело возбудили в отношении сотрудника Управления по жилищным вопросам мэрии Новосибирска, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Новосибирской области.

38-летнему чиновнику предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное группой лиц либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

Следователи сообщили, что чиновник решил завладеть квартирой из муниципального жилищного фонда в 2013 году. Он совместно со своим подельником — новосибирцем — решили приобрести недвижимость на подставные лица. Напарник занимался поиском людей, а также подавал документы для регистрации права собственности.

Сообщается, что ущерб, нанесенный чиновником, составляет более 1,4 млн рублей.

Чиновник и его помощник находятся под стражей. Расследование продолжается.