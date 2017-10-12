Жителя Новосибирска оштрафовали за полеты на «Оке»

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Новосибирск, 12 октября. Житель Новосибирска получил штраф в размере 6700 рублей за то, что управлял летающим автомобилем, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В августе этого года мужчина три раза поднимал свой автомобиль «Ока», используя купол теплового аэростата, на высоту 25-30 метров. У новосибирца отсутствовали действующая медицинская справка о состоянии здоровья, свидетельство пилота и другая документация о судне. В дополнение к этому житель Новосибирска не предоставил информацию о своих полетах органам по организации воздушного движения, там самым поставив под угрозу жизнь и здоровье людей.

На данный момент сообщается, что в отношении мужчины возбуждены дела об административном правонарушении. Нарушителю назначили наказание в виде штрафа в размере 6700 рублей.

Также в суд было направлено заявление о запрете владельцу осуществлять полеты на аэростате до устранения нарушений закона.