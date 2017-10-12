Бетонная плита насмерть придавила рабочего в Новосибирске

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Новосибирск, 12 октября. Бетонная плита насмерть придавила 29-летнего мужчину в Новосибирске, об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Новосибирской области.

По данным следствия, днем 12 октября на промышленной территории бетонная плита упала на рабочего. Мужчина от полученных травм скончался на месте.

В данный момент на месте происшествия ведется проверка. Также следователи устанавливают информацию о владельце территории и работодателе погибшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.