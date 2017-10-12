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Троих подозреваемых в убийстве женщины задержали в Новосибирске
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    Троих подозреваемых в убийстве женщины задержали в Новосибирске

    12:19  12 Октября 2017
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    В Новосибирске задержали трех подозреваемых, которые убили женщину из-за квартиры

    Новосибирск, 12 октября. Следователи раскрыли убийство жительницы Новосибирска, которая пропала 12 августа этого года. Сообщается, что женщину убили из-за квартиры.

    Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области, в августе поступило заявление об исчезновении 50-летней женщины. Следователи предположили, что женщина могла стать жертвой преступления. В качестве подозреваемых в совершении убийства были задержаны трое мужчин, с которыми убитая контактировала последнее время.

    Женщина планировала приобрести квартиру и рассказала об этом своим приятелям. По данным следствия, мужчины хотели завладеть ее деньгами, поэтому обманным путем заманили ее в безлюдное место и убили. После этого злоумышленники пришли в квартиру убитой, забрали ноутбук и банковскую карту с зачисленными на нее деньгами в размере 7 тыс. рублей.

    В настоящее момент мужчины задержаны, их ждет суд.

    Автор: Дарья Смолина
    #убийство #новосибирск #проишествие
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