Столкнувшиеся машины сбили женщину и ребенка на «зебре» в Новосибирске

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Новосибирск, 12 октября. В Калининском районе Новосибирска иномарка сбила двух пешеходов после того, как сзади в нее врезался автомобиль Ford.

Инцидент произошел утром возле дома № 65 на улице Богдана Хмельницкого. Toyota остановилась на пешеходном переходе, чтобы пропустить людей, которые переходили улицу, сообщают специалисты мобильного приложения «Автоспас».

Водитель автомобиля Ford, ехавший сзади, не успел среагировать и врезался в иномарку. От удара машину Toyota выбросило на переход, где она сбила женщину и ребенка.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.