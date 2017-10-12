Новосибирца оштрафовали за полет в прикрепленной к воздушному шаре «Оке»

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Новосибирск, 12 октября. Жителя Новосибирска оштрафовали за запуск автомобиля «Ока» в качестве корзины воздушного шара.

Как сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура, запуск был совешген 10 августа. На базе отдыха «Пикниковый рай» в районе микрорайона Горский Новосибирска местный житель отправил отечественный автомобиль в воздух в качестве корзины воздушного шара.

Сотрудники прокуратуры посчитали, что действие создало угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц, находившихся в зоне подъема аэростата. По мнению правоохранителей, у новосибирца не было медсправок, свидетельства пилота, судовой документации. Кроме того, действия совершались недалеко от зоны посадки самолетов в аэропорте Толмачево.

Нарушитель выплатит штраф в размере 6,7 тысяч рублей.