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Общество
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Новосибирца оштрафовали за полет в прикрепленной к воздушному шаре «Оке»
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    Новосибирца оштрафовали за полет в прикрепленной к воздушному шаре «Оке»

    8:08  12 Октября 2017
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    Новосибирца оштрафовали за полет в прикрепленной к воздушному шаре «Оке»

    Новосибирск, 12 октября. Жителя Новосибирска оштрафовали за запуск автомобиля «Ока» в качестве корзины воздушного шара.

    Как сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура, запуск был совешген 10 августа. На базе отдыха «Пикниковый рай» в районе микрорайона Горский Новосибирска местный житель отправил отечественный автомобиль в воздух в качестве корзины воздушного шара.

    Сотрудники прокуратуры посчитали, что действие создало угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц, находившихся в зоне подъема аэростата. По мнению правоохранителей, у новосибирца не было медсправок, свидетельства пилота, судовой документации. Кроме того, действия совершались недалеко от зоны посадки самолетов в аэропорте Толмачево.

    Нарушитель выплатит штраф в размере 6,7 тысяч рублей.

    Новосибирца оштрафовали за полет в прикрепленной к воздушному шаре «Оке»

    Автор: Алия Садыкова
    #машина #воздушный шар #водитель #полет #ока
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