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Из горящего здания в Новосибирске спасены десятки человек
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    Из горящего здания в Новосибирске спасены десятки человек

    5:13  12 Октября 2017
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    Из горящего здания в Новосибирске спасены десятки человек

    Новосибирск, 12 октября. Сотрудники МЧС спасли 25 человек из горящего административного здания по улице Сибиряков-Гвардейцев.

    Как сообщает Газета.ru, к моменту приезда пожарных большая часть людей, находившихся в здании, смогли эвакуироваться самостоятельно, однако некоторые остались заблокированными на третьем и четвертом этажах.

    Спасатели 15 человек вывели по лестничным маршам, еще 10 пришлось эвакуировать по высотной трехколенной лестнице. Как оказалась, горело на территории 10 квадратных метров. Что стало причиной возгорания – пока неизвестно.

    Автор: Константин Терехов
    #пожар #мчс #новосибирск
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