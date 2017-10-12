Из горящего здания в Новосибирске спасены десятки человек

В Избранное

Новосибирск, 12 октября. Сотрудники МЧС спасли 25 человек из горящего административного здания по улице Сибиряков-Гвардейцев.

Как сообщает Газета.ru, к моменту приезда пожарных большая часть людей, находившихся в здании, смогли эвакуироваться самостоятельно, однако некоторые остались заблокированными на третьем и четвертом этажах.

Спасатели 15 человек вывели по лестничным маршам, еще 10 пришлось эвакуировать по высотной трехколенной лестнице. Как оказалась, горело на территории 10 квадратных метров. Что стало причиной возгорания – пока неизвестно.