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Пропавшую в августе жительницу Новосибирска нашли погибшей
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    Пропавшую в августе жительницу Новосибирска нашли погибшей

    5:27  12 Октября 2017
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    Пропавшую в августе жительницу Новосибирска нашли погибшей

    Новосибирск, 12 октября. Волонтеры из поисково-спасательного отряда «Маяк» сообщила, что пропавшая 12 августа жительница Новосибирска Светлана Буянова была найдена мертвой.

    «Буянова Светлана Викторовна найдена, погибла... Наши искренние соболезнования родным и близким погибшей. Спасибо всем, кто помогал в поиске», — говорится в сообщении на странице отряда в социальной сети «Вконтакте».

    Напомним, что женщина 1967 года рождения пропала два месяц назад, после переписки с дочерью по WhatsApp. Так как женщина жила одна, то поисковики распространяли только ее приметы, а во что была одета пропавшая установить было нельзя.

    Ранее RT на русском сообщало, что поисково-спасательный отряд МЧС нашёл пропавшего в Чегемском районе Кабардино-Балкарии парапланериста.

    Автор: Ирина Новикова
    #новосибирск #пропажа человека
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