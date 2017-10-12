Пропавшую в августе жительницу Новосибирска нашли погибшей

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Новосибирск, 12 октября. Волонтеры из поисково-спасательного отряда «Маяк» сообщила, что пропавшая 12 августа жительница Новосибирска Светлана Буянова была найдена мертвой.

«Буянова Светлана Викторовна найдена, погибла... Наши искренние соболезнования родным и близким погибшей. Спасибо всем, кто помогал в поиске», — говорится в сообщении на странице отряда в социальной сети «Вконтакте».

Напомним, что женщина 1967 года рождения пропала два месяц назад, после переписки с дочерью по WhatsApp. Так как женщина жила одна, то поисковики распространяли только ее приметы, а во что была одета пропавшая установить было нельзя.

Ранее RT на русском сообщало, что поисково-спасательный отряд МЧС нашёл пропавшего в Чегемском районе Кабардино-Балкарии парапланериста.