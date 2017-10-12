В Новосибирской области появится главный архитектор
В Избранное
Новосибирск, 12 октября. Пресс-служба правительства Новосибирской области сообщила, что в регионе появится должность главного архитектора.
Сообщается, что соответствующее постановление было подписано врио губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым.
«В Новосибирской области учреждена должность главного архитектора региона, который будет подчиняться напрямую губернатору», — отмечается в сообщении.
Добавим, что согласно постановлению, главный архитектор получит статус замглавы министерства строительства региона.