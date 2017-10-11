В Новосибирске появятся «умные остановки»

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Новосибирск, 11 октября. Первая «умная остановка» появится на улице Новосибирска в начале ноября этого года. Изменения коснутся остановки «Дом Ленина», сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

В апреле 2017 года в Новосибирске проходил форум инновационных технологий, где свой проект представила компания «Городские инновации», которая предложила модернизировать одну остановку города за свой счет. Мэр города Анатолий Локоть одобрил идею. Сообщается, если новшества понравятся жителям Новосибирска, то обновлением остановок продолжат заниматься.

«Она включает в себя пять основных элементов: панель движения транспорта, кнопку 112, видеонаблюдение, бесплатные Wi-Fi и зарядку телефона», - отметил начальник управления науки и внедрения научных разработок мэрии города Михаил Камаев.

Отметим, что технологии, разработанные компанией «Городские инновации» уже функционируют в Санкт-Петербурге, Севастополе и других городах России.