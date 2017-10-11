В Новосибирске часть парковок станет платной
Новосибирск, 11 октября. Новосибирские депутаты обсудили на собрании 10 октября план создания платных парковочных мест. Проект направлен на создание нового парковочного пространства. На данный момент движение в городе ограничено, так как водителям негде оставить свой автомобиль. Из-за этого часто они вынуждены парковаться в неположенном месте.
Сообщается, что к концу 2018 года в Новосибирске более 800 парковочных мест станут платными. Парковочное пространство планируется разделить на два типа: первый — стоянки с ограждением, второй — стандартные парковки, которые станут платными, информирует «АИФ Новосибирск».
Председатель постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству Игорь Кудин отметил, что работа над проектом поэтапная.
«По результатам работы пилотного проекта мы сделаем выводы относительно платы, самой организации парковочных пространств, их технического оснащения», — сообщил Игорь Кудин, слова которого приводит пресс-служба Совета депутатов города Новосибирска.