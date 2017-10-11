В Новосибирске часть парковок станет платной

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Новосибирск, 11 октября. Новосибирские депутаты обсудили на собрании 10 октября план создания платных парковочных мест. Проект направлен на создание нового парковочного пространства. На данный момент движение в городе ограничено, так как водителям негде оставить свой автомобиль. Из-за этого часто они вынуждены парковаться в неположенном месте.

Сообщается, что к концу 2018 года в Новосибирске более 800 парковочных мест станут платными. Парковочное пространство планируется разделить на два типа: первый — стоянки с ограждением, второй — стандартные парковки, которые станут платными, информирует «АИФ Новосибирск».

Председатель постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству Игорь Кудин отметил, что работа над проектом поэтапная.