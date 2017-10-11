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Политика
Мэр Новосибирска прокомментировал вероятность своего участия в губернаторских выборах
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    Мэр Новосибирска прокомментировал вероятность своего участия в губернаторских выборах

    8:16  11 Октября 2017
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    Мэр Новосибирска прокомментировал вероятность своего участия в губернаторских выборах

    Новосибирск, 11 октября. Градоначальник Новосибирска Анатолий Локоть в настоящее время не принял решение о своем участии в досрочных выборах главы Новосибирской области и полагает, что обсуждать этот вопрос преждевременно. 

    По его словам, не стоит торопиться в этом вопросе, поскольку предстоит много работы, а «все главные планы на сегодняшний день связаны с исполнением обязательств и задач по городу Новосибирску», передает РИА Новости

    «Решений сейчас никаких нет, и говорить об этом рано», — отметил Локоть.

    Мэр Новосибирска прокомментировал вероятность своего участия в губернаторских выборах

    Напомним, глава российского государства Владимир Путин 6 октября принял отставку главы Новосибирской области Владимира Городецкого, назначив мэра Вологды Андрея Травникова временно исполняющим обязанности губернатора региона.  

    Автор: Дана Балан
    #путин #россия #новосибирск #локоть
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