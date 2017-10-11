Разоружившего опасного нарушителя инспектора ДПС наградили в Новосибирске

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Новосибирск, 11 октября. ГУ МВД по Новосибирской области поощрило инспектора ДПС, разоружившего опасного нарушителя.

Как сообщает Газета.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства, старший лейтенант полиции Алексей Кошелев награжден почетной грамотой, денежной премией и ценным подарком.

Поощрили заместителя командира роты полка ДПС за действия, произведенные стражем правопорядка в ночь на 23 сентября. Во время патруля Кошелев стал свидетелем конфликта между гражданами, имевшего место быть на улице Нарымский.

В какой-то момент времени один из участников конфликта достал пистолет и стал стрелять в воздух. Не растерявшись, полицейский тут же задержал хулигана, разоружил его и надел наручники.