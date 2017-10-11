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Каждый пятый житель Новосибирска получил прибавку к зарплате в 2017 году
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    Каждый пятый житель Новосибирска получил прибавку к зарплате в 2017 году

    7:57  11 Октября 2017
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    Каждый пятый житель Новосибирска получил прибавку к зарплате в 2017 году

    Новосибирск, 11 октября. По данным аналитиков, каждый пятый житель Новосибирска получил прибавку к зарплате. Как отмечают специалисты исследовательской компании EY, в 79% процентах российских компаний повышалась зарплата.

    В общей сложности сайт поиска работы Зарплата.ру опросил 1460 жителей Новосибирска. Как оказалось, пятой части трудоспособных жителей Новосибирска повысили зарплату с начала 2017 года. Среднее повышение зарплат составило около 7,2%. При этом минимальная прибавка составила около 5%, а максимальная достигала 45% — то есть кому-то зарплату повысили практически в полтора раза.

    Каждый пятый житель Новосибирска получил прибавку к зарплате в 2017 году

    По данным исследования, получаемые на работе льготы оказались для многих не менее важны, чем сама прибавка к зарплате. Самыми важными льготами для новосибирцев, по данным опроса, являются предоставление питания на работе, предоставление работодателем полиса добровольного медицинского страхования (ДМС), а также служебный транспорт. В некоторых компаниях также компенсируют расходы на сотовую связь, профессиональное обучение и спорт.

    Автор: Валентин Меликов
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