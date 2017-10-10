Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Минобороны в подробностях рассказало об ударах ВКС РФ по боевикам в Сирии
Общество
Экс-чиновник из Новосибирска получил условный срок за превышение полномочий
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Экс-чиновник из Новосибирска получил условный срок за превышение полномочий

    16:34  10 Октября 2017
    313

    Четыре года условно получил экс-чиновник из Новосибирска

    Новосибирск, 10 октября. В Новосибирске экс-главу Куйбышевского района Виктора Функа приговорили к четырем годам лишения свободы условно. В пресс-службе СУ СК России по Новосибирской области сообщили, что Функ превышал свои должностные полномочия.

    Несколько лет назад для реконструкции насосно-фильтровальной станции из бюджетных средств различных уровней Куйбышевскому району было выделено более 120 млн рублей. Первоначально администрация подписала договор с  ГУП «Новосибирскжилкомхоз», который с 2009 года переименовали в ОАО «ГазТрансКом». Правительство перевело деньги на счет компании, которая в срок до 31 декабря 2009 года должна была выполнить условия договора, однако работа не была выполнена. Функ не следил за тем, как тратятся бюджетные средства, не контролировал процесс реконструкции.

    С 2010 по 2012 год функции заказчика были перешли ОАО «ГазТрансКом», администрация перечислила 100 млн рублей, но и в этом проекте Функ принимал пассивное участие и не обеспечил грамотное расходование бюджетных средств, тем самым работа по реконструкции станции вновь не была выполнена. Бывший чиновник не смог эффективно контролировать процесс реконструкции станции и обеспечить чистой водой население, тем самым не исполнив свои обязанности.

    Суд приговорил Виктора Функа к четырем годам лишения свободы условно, также наказание дополнилось тем, что экс-чиновник не сможет занимать руководящие должности в госструктуре сроком на два года. Материальный ущерб, нанесенный Функом, составил 103 млн рублей.

    Автор: Дарья Смолина
    #коррупция #новосибирск #криминал #превышение полномочий
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017 21882

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        6005

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        53220

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        92370

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        108279
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Власти Крыма ответили на слова Эрдогана о поддержке им суверенитета Украины

        Власти Крыма ответили на слова Эрдогана о поддержке им суверенитета Украины

        9:49   10 Октября 2017
        2974
        Сирия: САА при поддержке ВКС РФ очистила от ИГ территорию вокруг Дейр эз-Зора

        Сирия: САА при поддержке ВКС РФ очистила от ИГ территорию вокруг Дейр эз-Зора

        9:01   10 Октября 2017
        1175
        Два вооруженных террориста уничтожены в ходе операции силовиков в Дагестане

        Два вооруженных террориста уничтожены в ходе операции силовиков в Дагестане

        8:18   10 Октября 2017
        197
        Соцсети бурно отреагировали на видео со спящим Эрдоганом

        Соцсети бурно отреагировали на видео со спящим Эрдоганом

        5:54   10 Октября 2017
        9668