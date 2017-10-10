Экс-чиновник из Новосибирска получил условный срок за превышение полномочий

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Новосибирск, 10 октября. В Новосибирске экс-главу Куйбышевского района Виктора Функа приговорили к четырем годам лишения свободы условно. В пресс-службе СУ СК России по Новосибирской области сообщили, что Функ превышал свои должностные полномочия.

Несколько лет назад для реконструкции насосно-фильтровальной станции из бюджетных средств различных уровней Куйбышевскому району было выделено более 120 млн рублей. Первоначально администрация подписала договор с ГУП «Новосибирскжилкомхоз», который с 2009 года переименовали в ОАО «ГазТрансКом». Правительство перевело деньги на счет компании, которая в срок до 31 декабря 2009 года должна была выполнить условия договора, однако работа не была выполнена. Функ не следил за тем, как тратятся бюджетные средства, не контролировал процесс реконструкции.

С 2010 по 2012 год функции заказчика были перешли ОАО «ГазТрансКом», администрация перечислила 100 млн рублей, но и в этом проекте Функ принимал пассивное участие и не обеспечил грамотное расходование бюджетных средств, тем самым работа по реконструкции станции вновь не была выполнена. Бывший чиновник не смог эффективно контролировать процесс реконструкции станции и обеспечить чистой водой население, тем самым не исполнив свои обязанности.

Суд приговорил Виктора Функа к четырем годам лишения свободы условно, также наказание дополнилось тем, что экс-чиновник не сможет занимать руководящие должности в госструктуре сроком на два года. Материальный ущерб, нанесенный Функом, составил 103 млн рублей.