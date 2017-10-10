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В Новосибирской области ищут сбившего автостопщика водителя грузовика
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    В Новосибирской области ищут сбившего автостопщика водителя грузовика

    6:13  10 Октября 2017
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    В Новосибирской области ищут сбившего автостопщика водителя грузовика

    Новосибирск, 10 октября. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают в Новосибирской области  водителя грузовика сбившего пешехода и скрывшегося с места ДТП, сообщает портал «НГС.Новости».

    Страшное ДТП произошло 8 октября около 21.40 по местному времени (17.40 мск) возле села Карпысак в Тогучинском районе Новосибирской области. Грузовой автомобиль сбил 37-летнего мужчину и уехал в сторону Новосибирска. Мужчина от полученных травм скончался на месте.

    Портал со ссылкой на сотрудников ГИБДД сообщает, что перед ДТП погибший заходил в расположенное неподалеку придорожное кафе и просил довезти его до Новокузнецка. По мнению автоинспекторов, он передвигался на «попутках».

    Напомним, ранее стало известно о гибели пяти человек в результате ДТП в Иркутской области. Авария произошла на трассе близ Усть-Илимска, сообщает Газета.ru.

    Автор: Виталий Малясев
    #дтп #новосибирск #грузовик #пешеход #погибший
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