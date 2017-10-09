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Врио новосибирского губернатора Травников представлен региональному правительству
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    Врио новосибирского губернатора Травников представлен региональному правительству

    10:04  9 Октября 2017
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    Врио новосибирского губернатора Травников представлен региональному правительству

    Новосибирск, 9 октября. Полпред президента в СФО представил правительству Новосибирской области назначенного в Новосибирскую область временно исполняющим обязанности губернатора Андрея Травникова. Полпред президента Сергей Меняйло обратился к региональному правительству и органам власти с просьбой о консолидации политических сил для того, чтобы «раскрыть потенциал региона».

    «Потенциал огромный — научный, образовательный, промышленный, производственный, интеллектуальный. Самый большой потенциал — человеческий, перспективы региона огромны», — подчеркнул Меняйло.

     

    Врио новосибирского губернатора Травников представлен региональному правительству

    Бывший губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий обратился к преемнику с пожеланием «поскорее полюбить этот край и познакомиться с регионом, обычаями и людьми».

    «Президентом поставлена передо мной серьезная задача — работать на благо жителей Новосибирской области, я хотел бы приложить максимальные усилия для выполнения этой задачи», — подчеркнул в ходе своего выступления врио губернатора.

    Травников своем выступлении также обратился к собравшимся с просьбой о консолидации для решения проблем региона. Он отметил, что не ожидал назначения в Новосибирскую область, и отметил, что не планирует кадровых перестановок, если в этом не будет настоящей необходимости.

    Автор: Валентин Меликов
    #травников #меняйло
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