Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Предприниматели пытаются спасти товар из горящего рынка в Ростове-на-Дону
Общество
В Новосибирске после посещения бара пропал молодой человек
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В Новосибирске после посещения бара пропал молодой человек

    5:19  9 Октября 2017
    210

    В Новосибирске после посещения бара пропал молодой человек

    Новосибирск, 9 октября. Продолжаются поиск пропавшего три недели назад Александра Тарантаева. Об этом информируют региональные СМИ.

    Молодого парня 1993 года рождения последний раз видели 19 сентября в районе полуночи, покидающего бар «Арена», что на проспекте Карла Маркса. После этого о судьбе молодого человека ничего не известно.

    Приметы: рост — около 175 сантиметров, вес — 70 килограмм, среднего телосложения. На Александре в злополучный день была синяя куртка, синие джинсы, кроссовки матерчатые синего цвета.

    Как уточняет «Газета.ru», ссылаясь на группу «Инцидент Новосибирск» в Вконтакте, те граждане, кто могут сообщить данные о пропавшем Александре Тарантаеве, могут звонить по телефону 8 (952) 942-53-52 (Сергей).

    Автор: Константин Терехов
    #новосибирск #поиск
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017 4432

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        52811

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        90858

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107888

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        30174
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Стало известно, когда президент Франции посетит ПМЭФ

        Стало известно, когда президент Франции посетит ПМЭФ

        6:00   9 Октября 2017
        58
        Посольство США в Турции объявило о приостановке выдачи виз

        Посольство США в Турции объявило о приостановке выдачи виз

        22:12   8 Октября 2017
        289
        Эрдоган обвинил Запад в поддержке ИГИЛ и «Аль-Каиды» в Сирии

        Эрдоган обвинил Запад в поддержке ИГИЛ и «Аль-Каиды» в Сирии

        21:36   8 Октября 2017
        759
        В горящем торговом центре «Синдика» начали взрываться машины

        В горящем торговом центре «Синдика» начали взрываться машины

        18:50   8 Октября 2017
        494