В Новосибирске после посещения бара пропал молодой человек

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Новосибирск, 9 октября. Продолжаются поиск пропавшего три недели назад Александра Тарантаева. Об этом информируют региональные СМИ.

Молодого парня 1993 года рождения последний раз видели 19 сентября в районе полуночи, покидающего бар «Арена», что на проспекте Карла Маркса. После этого о судьбе молодого человека ничего не известно.

Приметы: рост — около 175 сантиметров, вес — 70 килограмм, среднего телосложения. На Александре в злополучный день была синяя куртка, синие джинсы, кроссовки матерчатые синего цвета.

Как уточняет «Газета.ru», ссылаясь на группу «Инцидент Новосибирск» в Вконтакте, те граждане, кто могут сообщить данные о пропавшем Александре Тарантаеве, могут звонить по телефону 8 (952) 942-53-52 (Сергей).