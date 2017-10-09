Новосибирский флорист стал победителем всемирного конкурса с букетом из пушинок

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Токио, 9 октября. Флорист из Новосибирска Роман Штенгауэр победил на конкурсе лучших флористов мира с композицией, изготовленной из тысяч пушинок.

Сообщается, что конкурс флористов прошел в Японии в рамках фестиваля World Flower Garden Show. Соперниками Штенгауэра стали именитые флористы из России, Японии, Германии, Кореи и многих других стран.

Россиянин представил на суд композицию «Дыхание цветов», состоящую из тысяч пушинок.