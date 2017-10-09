Автомобиль отбросило на пешеходов во время ДТП в Новосибирске

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Новосибирск, 9 октября. Автомобиль Mitsubishi Outlander после столкновения с другой машиной в Новосибирске отбросило на тротуар, где находились пешеходы.

Сообщается, что дорожный инцидент произошел в воскресенье примерно в 14 часов по местному времени на пересечении улиц Адриена Лежена и Кошурникова.

После столкновения с седаном Nissan Bluebird кроссовер отбросило на тротуар, где находились люди.

В пресс-службе ГУ МВД по региону уточнили, что в результате ДТП травмы получили двое пешеходов. Водители машин не пострадали.

Ранее RT на русском сообщало, что в Новосибирске водитель автомобиля Honda HR-V сбил семилетнюю девочку и скрылся с места происшествия.