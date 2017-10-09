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В Новосибирске волонтеры открыли приют для мелких птиц, попавших в беду
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    В Новосибирске волонтеры открыли приют для мелких птиц, попавших в беду

    2:57  9 Октября 2017
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    В Новосибирске волонтеры открыли приют для мелких птиц, попавших в беду

    Новосибирск, 9 октября. Волонтеры из Новосибирска сообщили об открытии приюта для мелких птиц, попавших в беду.

    Сообщается, что приют будет находиться в частном доме в Первомайском районе Новосибирска.

    По словам сотрудников «Центра реабилитации хищных птиц» в последнее время им поступает множество обращений от граждан, нашедших пострадавших птиц.В Новосибирске волонтеры открыли приют для мелких птиц, попавших в беду

    «Так как в последнее время очень много обращений в стиле «помогите, нашел птицу, куда отдать», было решено открыть что-то вроде приюта или реабилитационного центра для мелких птиц: певчие, зерноядные/насекомоядные, может быть даже попугаи», — пояснили волонтеры.

    Отмечается, что сотрудники приюта смогут забрать к себе птицу для ухода и присмотра только после ее осмотра ветеринаром. 

    Автор: Ирина Новикова
    #новосибирск #птицы #приют
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