Экстремалы из Новосибирска в честь дня рождения Путина устроили заплыв в холодной Оби

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Новосибирск, 8 октября. Пловцы-экстремалы из Новосибирска устроили заплыв в реке Обь честь дня рождения президента Владимира Путина. Было проведено два заплыва через Обь, при этом температура воды не превышала шесть градусов.

Как рассказали участники заплывов, первый из них был традиционно посвящен юбилею Путина, длина его была около трех километров, а второй назывался «Мостов связующая нить» и был посвящен 80-летию Новосибирской области.

Президент Новосибирской федерации холодового плавания Николай Глушков рассказал, что при температуре в шесть градусов каждый из участников заплыва провел в воде около 30 минут. Десять километров эстафетного пути были поделены на пять человек. Руководитель федерации экстремальных пловцов заявил, что остался доволен результатом и «стабильными» успехами спортсменов.