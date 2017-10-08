Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Площадь пожара на московском строительном рынке «Синдика» увеличилась до 5 тыс кв. метров
Общество
Экстремалы из Новосибирска в честь дня рождения Путина устроили заплыв в холодной Оби
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Экстремалы из Новосибирска в честь дня рождения Путина устроили заплыв в холодной Оби

    18:00  8 Октября 2017
    45

    Экстремалы из Новосибирска в честь дня рождения Путина устроили заплыв в холодной Оби

    Новосибирск, 8 октября. Пловцы-экстремалы из Новосибирска устроили заплыв в реке Обь честь дня рождения президента Владимира Путина. Было проведено два заплыва через Обь, при этом температура воды не превышала шесть градусов.

    Как рассказали участники заплывов, первый из них был традиционно посвящен юбилею Путина, длина его была около трех километров, а второй назывался «Мостов связующая нить» и был посвящен 80-летию Новосибирской области.

    Экстремалы из Новосибирска в честь дня рождения Путина устроили заплыв в холодной Оби

    Президент Новосибирской федерации холодового плавания Николай Глушков рассказал, что при температуре в шесть градусов каждый из участников заплыва провел в воде около 30 минут. Десять километров эстафетного пути были поделены на пять человек. Руководитель федерации экстремальных пловцов заявил, что остался доволен результатом и «стабильными» успехами спортсменов.

    Автор: Валентин Меликов
    #путин
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017 4405

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        52659

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        90374

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107854

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        30149
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Москва готова симметрично ответить США на давление на российские СМИ

        Москва готова симметрично ответить США на давление на российские СМИ

        14:29   8 Октября 2017
        3878
        Минтранс РФ заявил о завершении активной фазы перевозок пассажиров «ВИМ-Авиа»

        Минтранс РФ заявил о завершении активной фазы перевозок пассажиров «ВИМ-Авиа»

        13:05   8 Октября 2017
        62
        Диктат США уже не работает: Пушков прокомментировал планы Эр-Рияда сотрудничать с Москвой

        Диктат США уже не работает: Пушков прокомментировал планы Эр-Рияда сотрудничать с Москвой

        11:43   8 Октября 2017
        3781
        Путин поздравил работников сельского хозяйства в России с рекордным урожаем

        Путин поздравил работников сельского хозяйства в России с рекордным урожаем

        10:19   8 Октября 2017
        277