Житель Новосибирска на детекторе лжи рассказал, как убивал мать

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Новосибирск, 7 октября. Житель Новосибирска подозревается в убийстве собственной матери, сообщает пресс-служба регионального СК РФ.

Тело погибшей с признаками насильственной смерти было обнаружено еще 27 сентября 2017 года. Тело нашли на свалке в левобережье Новосибирска. Для установления личности погибшей ГУМВД по региону распространило ориентировку.

«Лица, знавшие женщину — ее соседи, узнали по фотографии 55-летнюю местную жительницу», — отмечается в сообщении СК РФ.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили причастность к убийству женщины ее ранее судимого 31-летнего сына. Подозреваемый был допрошен с помощью полиграфа.

Мужчина рассказал, что в ночь на 27 октября 2017 года между ним и погибшей произошла ссора, в ходе который он ударил женщину по лицу, а затем с помощью пояса от халата задушил ее. Когда женщина скончалась, он выкинул ее труп в мусорный контейнер.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».