Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Многотысячные митинги за единство Испании прошли в Мадриде и Барселоне
Происшествия
Житель Новосибирска на детекторе лжи рассказал, как убивал мать
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Житель Новосибирска на детекторе лжи рассказал, как убивал мать

    13:55  7 Октября 2017
    63

    Житель Новосибирска на детекторе лжи рассказал, как убивал мать

    Новосибирск, 7 октября. Житель Новосибирска подозревается в убийстве собственной матери, сообщает пресс-служба регионального СК РФ.

    Тело погибшей с признаками насильственной смерти было обнаружено еще 27 сентября 2017 года. Тело нашли на свалке в левобережье Новосибирска. Для установления личности погибшей ГУМВД по региону распространило ориентировку.

    «Лица, знавшие женщину — ее соседи, узнали по фотографии 55-летнюю местную жительницу», — отмечается в сообщении СК РФ.

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили причастность к убийству женщины ее ранее судимого 31-летнего сына. Подозреваемый был допрошен с помощью полиграфа.

    Мужчина рассказал, что в ночь на 27 октября 2017 года между ним и погибшей произошла ссора, в ходе который он ударил женщину по лицу, а затем с помощью пояса от халата задушил ее. Когда женщина скончалась, он выкинул ее труп в мусорный контейнер.

    По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

    Автор: Дима Оленин
    #убийство #новосибирск #труп
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017 41533

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        87214

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107676

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        30082

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44925
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        1997 — 2017: Россия двадцать лет спустя

        1997 — 2017: Россия двадцать лет спустя

        12:02   7 Октября 2017
        276
        Сирия: ВКС РФ уничтожили командный пункт террористов и до 80 боевиков

        Сирия: ВКС РФ уничтожили командный пункт террористов и до 80 боевиков

        9:56   7 Октября 2017
        943
        Нобелевскую премию мира следовало присудить ВКС РФ – Косачев

        Нобелевскую премию мира следовало присудить ВКС РФ – Косачев

        0:46   7 Октября 2017
        270
        Сирия объявила о завершении операции против ИГ в Восточном Хомсе

        Сирия объявила о завершении операции против ИГ в Восточном Хомсе

        20:55   6 Октября 2017
        40381