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Нетрезвая женщина зарезала гостью в Новосибирской области
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    Нетрезвая женщина зарезала гостью в Новосибирской области

    4:56  7 Октября 2017
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    Нетрезвая женщина зарезала гостью в Новосибирской области

    Новосибирск, 7 октября. Молодая жительница Искитима подозревается в убийстве гостьи. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Новосибирской области.

    Убийство 24-летней местной жительницы произошло в микрорайоне Южный города Искитим в ночь с 4 на 5 октября. По данным следствия, женщина выпивала в гостях у молодой семейной пары. Во время застолья у гостьи случился конфликт с хозяйкой. Женщина вышла из дома,  вслед за ней прихватив нож отправилась подозреваемая. На улице конфликт принял более крутой оборот, и хозяйка нанесла не менее трех ударов ножом оппонентке. После этого подозреваемая вернулась домой, ее жертва от полученных ранений скончалась на месте. Тело женщины утром 5 октября обнаружили местные жители.

    Пресс-служба СУ СК РФ по Новосибирской области отмечает, что обстоятельство произошедшего были восстановлены в течение нескольких часов.

    Автор: Виталий Малясев
    #алкоголь #убийство #ссора #новосибирск
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