Представление врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова пройдет 9 октября

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Новосибирск, 6 октября. Представление временно исполняющего обязанности губернатора Новосибирской области Андрея Травникова состоится в понедельник, 9 октября. Об этом Травников сообщил журналистам.

Как рассказал Травников, он приедет в регион 9 октября, тогда же состоится его официальное представление.

Напомним, что в эту пятницу президент России Владимир Путин принял отставку 69-летнего губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого. Вместо него был врио главой региона был назначен мэр Вологды Андрей Травников, пишет газета «Известия». Травникова на посту главы городской администрации Вологды сменил Сергей Воропанов.